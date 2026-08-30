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30 августа, 07:32

Смертоносный «русский квартет» разбомбил гнездо «Фламинго» — ракеты второй день под ударом

ВС РФ поразили место запуска крылатых ракет «Фламинго» на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска вторую ночь подряд поражают место подготовки и запуска украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». В ударах участвовал так называемый «русский квартет» — авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 30 августа.

«Нанесено поражение месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цеху производства боеприпасов», — сказано в сводке.

Удары также пришлись по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Кроме того, поражён цех производства боеприпасов, а также логистические центры противника. Под огонь попали места сборки и хранения беспилотников и комплектующих к ним.

Российские военные также нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего цели были поражены в 143 районах.

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Днём ранее сообщалось, что российские военные поразили в Киеве и Киевской области логистический центр «Фим сервис», склады которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет «Фламинго».

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Андрей Бражников
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