Сбивших «Фламинго» из пулемёта бойцов «БАРС-Курск» наградили

Добровольцев «БАРС-Курск», чей расчёт сбил из пулемёта украинскую крылатую ракету FP-5 «Фламинго», наградили в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Награды бойцам вручили в день второй годовщины формирования бригады. Особо отметили мобильную огневую группу, отличившуюся во время ночного дежурства 22 августа.

По словам Хинштейна, ракета шла на высоте менее 50 метров со скоростью до 500 км/ч. Добровольцы открыли по ней огонь из пулемёта, после чего «Фламинго» потеряла высоту, упала в лесном массиве и сдетонировала.

Как рассказывал губернатор, изучение полётного контроллера показало, что ракету запустили из Сумской области, а целью был стратегический объект в Тульской области.

Во время церемонии награды также передали семьям погибших добровольцев. За два года девять бойцов «БАРС-Курск» погибли при исполнении воинского долга, их память почтили минутой молчания.

Ранее Life.ru показывал обломки сбитой «Фламинго» со следами пулевых попаданий. После поражения ракеты добровольцы продемонстрировали, в частности, повреждённые элементы её двигателя.