«Барсы» показали обломки сбитой из пулемёта ракеты «Фламинго» с дырками от пуль
Обложка © Добровольческая бригада «БАРС-Курск»
Добровольцы в Курской области показали обломки украинской крылатой ракеты FP-5 «Фламинго», которую сбили пулемётным огнём. На фрагментах боеприпаса заметны следы от пуль.
Фото © Добровольческая бригада «БАРС-Курск»
Фото © Добровольческая бригада «БАРС-Курск»
Фотографии повреждённой ракеты опубликовали добровольцы бригады «БАРС-Курск». На одном из элементов конструкции — сопле реактивного двигателя — видно пулевое отверстие.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мобильная огневая группа подразделения обнаружила в небе «Фламинго» и открыла по ней огонь из пулемёта. После поражения ракета, летевшая со скоростью до 500 км/ч, потеряла высоту и упала в лесу. Анализ обломков и полётного контроллера позволил установить, что ракета была запущена с территории Сумской области и направлялась к объекту в Тульской области. Бойцы показали видео уничтожения «Фламинго».
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