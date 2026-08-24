«Барсы» показали обломки сбитой из пулемёта ракеты «Фламинго» с дырками от пуль

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мобильная огневая группа подразделения обнаружила в небе «Фламинго‎» и открыла по ней огонь из пулемёта. После поражения ракета, летевшая со скоростью до 500 км/ч, потеряла высоту и упала в лесу. Анализ обломков и полётного контроллера позволил установить, что ракета была запущена с территории Сумской области и направлялась к объекту в Тульской области. Бойцы показали видео уничтожения «Фламинго».