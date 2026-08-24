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Регион
24 августа, 09:27

«Барсы» показали обломки сбитой из пулемёта ракеты «Фламинго» с дырками от пуль

Обложка © Добровольческая бригада «БАРС-Курск»

Обложка © Добровольческая бригада «БАРС-Курск»

Добровольцы в Курской области показали обломки украинской крылатой ракеты FP-5 «Фламинго», которую сбили пулемётным огнём. На фрагментах боеприпаса заметны следы от пуль.

Фото © Добровольческая бригада «БАРС-Курск»

Фото © Добровольческая бригада «БАРС-Курск»

Фото © Добровольческая бригада «БАРС-Курск»

Фото © Добровольческая бригада «БАРС-Курск»

Фотографии повреждённой ракеты опубликовали добровольцы бригады «БАРС-Курск». На одном из элементов конструкции — сопле реактивного двигателя — видно пулевое отверстие.

Сбитая из пулемёта ракета «Фламинго» летела к цели под Тулой вплотную к рельефу
Сбитая из пулемёта ракета «Фламинго» летела к цели под Тулой вплотную к рельефу

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мобильная огневая группа подразделения обнаружила в небе «Фламинго‎» и открыла по ней огонь из пулемёта. После поражения ракета, летевшая со скоростью до 500 км/ч, потеряла высоту и упала в лесу. Анализ обломков и полётного контроллера позволил установить, что ракета была запущена с территории Сумской области и направлялась к объекту в Тульской области. Бойцы показали видео уничтожения «Фламинго».

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Андрей Бражников
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