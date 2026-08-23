Появилось эффектное видео того, как бойцы «БАРСа» сбивают «Фламинго» обычным пулемётом

Губернатор Курской области Александр Хинштейн показал редкие кадры, на которых бойцы отряда «БАРС-Курск» сбили крылатую ракету из пулемёта. Видео он выложил в своём канале в МАХ.

Поражение ракеты «Фламинго» бойцами «БАРС». Видео © MAX / Александр Хинштейн

«Три часа ночи, боевое дежурство, сигнал: в сторону региона идут вражеские ракеты. Через считаные минуты расчёт МОГ «БАРС‑Курск» видит огромную цель: ракета FP‑5 «Фламинго» на высоте менее 50 метров мчится со скоростью до 500 км/ч», — говорится в сообщении. Бойцы открыли огонь из пулемёта, и ракета взорвалась над лесом.

Известно, что после того как бойцы сбили ракету, она упала в лесу и взорвалась. Губернатор рассказал, что специалисты изучили обломки. Среди них нашли полётный контроллер — он показал, что ракету запустили из Сумской области, а летела она к стратегическому объекту в Тульской области. Расчёт, который сбил ракету, представят к наградам.