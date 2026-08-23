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23 августа, 13:57
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Сбитая из пулемёта ракета «Фламинго» летела к цели под Тулой вплотную к рельефу

Обложка © MAX / Александр Хинштейн

Обложка © MAX / Александр Хинштейн

Украинская крылатая ракета «Фламинго», перехваченная по пути к стратегическому объекту под Тулой, двигалась максимально близко к земле, чтобы преодолеть расстояние незамеченной. Но бойцы отряда «Барс» смогли не только обнаружить угрозу, но и подбить вражескую цель.

Поражение ракеты «Фламинго» бойцами «БАРС». Видео © MAX / Александр Хинштейн

На кадрах с пролётом ракеты, которые ранее опубликовал курский губернатор Александр Хинштейн, видно, как именно движется ракета. Она буквально прижимается к рельефу и точно огибает любые наземные препятствия. Это, однако, не помешало нашим героям попасть в ракету.

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Как уже сообщалось, бойцы мобильной огневой группы «БАРС-Курск» во время ночного дежурства на границе сбили крылатую ракету FP-5 «Фламинго» из пулемёта, летевшую со скоростью до 500 км/ч. Боеприпас упал в лесном массиве и сдетонировал. Среди найденных элементов был полётный контроллер, который указал на запуск из Сумской области и направление движения к стратегическому объекту в Тульской области. Добровольцев «БАРС-Курск» представят к государственным наградам.

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Татьяна Миссуми
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