Мощное землетрясение в Румынии докатилось до восьми областей Украины. Ночью 18 ноября подземные толчки ощутили жители Киева, Одессы и других городов. Интенсивность колебаний в отдельных населённых пунктах достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подземные толчки почувствовали в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях. По данным украинского Главного центра специального контроля, землетрясение произошло около 02:48 по местному времени. Его магнитуду специалисты оценили в 5,6, а глубину очага — в 134 километра.

Эпицентр находился на территории Румынии, в сейсмически активной зоне Вранча. Национальный институт физики Земли страны первоначально сообщил о магнитуде 5,8, однако впоследствии уточнил показатели до 5,7. Согласно обновлённым данным, очаг располагался на глубине 120,8 километра, примерно в 48 километрах к югу от города Фокшаны.

Колебания земной поверхности ощущались далеко за пределами Румынии благодаря значительной глубине землетрясения. Подземные толчки также зафиксировали жители Молдавии. Сейсмическая зона Вранча расположена в районе изгиба Восточных Карпат и известна глубокими землетрясениями, которые могут распространяться на большие расстояния.