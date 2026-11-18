Три землетрясения произошли в ночь на 18 ноября в Тихом океане у побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали сейсмологи с разницей в несколько часов, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильное землетрясение произошло в 219 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его очаг находился на глубине 47 километров под морским дном.

Спустя всего минуту специалисты зарегистрировали ещё один подземный толчок. Его магнитуда составила 4,8.

Позднее произошло третье землетрясение магнитудой 3,5. На этот раз очаг залегал на глубине 31 километра.

Информации о том, ощущались ли толчки в населённых пунктах Камчатки, не поступало. Угрозу цунами не объявляли. По оценке специалистов, уровень сейсмической активности в регионе остаётся фоново-средним.

Ранее Life.ru сообщал, что у берегов Камчатки 25 октября произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его очаг залегал в Тихом океане на глубине 18 километров под морским дном.