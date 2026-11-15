Кратер или древнее русло реки? Под Новосибирском нашли загадочную впадину диаметром 7 километров
Учёные исследуют загадочную круглую аномалию диаметром 7 км под Новосибирском
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Загадочную впадину диаметром около семи километров обнаружили в Новосибирской области. По форме она напоминает кратер от падения метеорита, однако учёные пока не могут объяснить её происхождение. Об этом сообщили в Новосибирском астрономическом обществе.
Необычная Новополянская аномалия расположена в Болотнинском районе между сёлами Новая Поляна и Карасёво. На спутниковых снимках объект выглядит почти идеально круглым. По его краям заметен земляной вал, а внутри находится заболоченная низина.
Для изучения территории туда отправилась экспедиция с участием представителей Новосибирского астрономического общества и специалиста Учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий. Исследователям пришлось добираться до труднодоступного участка на двух вездеходах.
На месте участники экспедиции измерили рельеф, выкопали два разведочных шурфа и собрали образцы грунта для дальнейшего изучения.
Среди возможных объяснений — след древнего метеоритного удара, изгиб старого речного русла и процессы проседания грунта. Исследователи намерены продолжить экспедиции и изучить собранные образцы в лаборатории.
Предварительные результаты пока не подтвердили метеоритное происхождение объекта. В исследованных образцах не обнаружили метеоритного шлака и оплавленных пород. Вместо этого специалисты зафиксировали перемешанные слои глины и болотные отложения
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