Загадочную впадину диаметром около семи километров обнаружили в Новосибирской области. По форме она напоминает кратер от падения метеорита, однако учёные пока не могут объяснить её происхождение. Об этом сообщили в Новосибирском астрономическом обществе.

Необычная Новополянская аномалия расположена в Болотнинском районе между сёлами Новая Поляна и Карасёво. На спутниковых снимках объект выглядит почти идеально круглым. По его краям заметен земляной вал, а внутри находится заболоченная низина.

Для изучения территории туда отправилась экспедиция с участием представителей Новосибирского астрономического общества и специалиста Учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий. Исследователям пришлось добираться до труднодоступного участка на двух вездеходах.

На месте участники экспедиции измерили рельеф, выкопали два разведочных шурфа и собрали образцы грунта для дальнейшего изучения.

Среди возможных объяснений — след древнего метеоритного удара, изгиб старого речного русла и процессы проседания грунта. Исследователи намерены продолжить экспедиции и изучить собранные образцы в лаборатории.

Предварительные результаты пока не подтвердили метеоритное происхождение объекта. В исследованных образцах не обнаружили метеоритного шлака и оплавленных пород. Вместо этого специалисты зафиксировали перемешанные слои глины и болотные отложения