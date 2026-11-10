На севере острова Ольхон на Байкале обнаружили необычную магнитную аномалию, из-за которой компасы отклоняются от правильного направления. В одной из точек измерительные приборы зафиксировали почти 81 тысячу нанотесла. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на результаты исследований российских учёных.

Зону протяжённостью около 400 метров обнаружили специалисты Института солнечно-земной физики СО РАН во время геофизической съёмки. В отдельных точках отклонения магнитного поля достигали семи и 19 тысяч нанотесла при местном аномальном фоне около 100 нанотесла. Самое высокое значение прибор показал непосредственно у поверхности земли.

Исследователи установили, что источник наиболее сильных отклонений, вероятно, находится на небольшой глубине. Когда магнитометр поднимали над землёй, его показания резко снижались. Это позволило предположить, что аномалию создаёт сравнительно небольшой объект.

Дополнительные исследования принесли ещё одну загадку. На глубине пяти-шести метров георадар обнаружил куполообразные структуры, а поблизости учёные заметили два оврага предположительно искусственного происхождения и старую ржавую кирку. По одной из версий, сильное магнитное поле связано с древним производством железа. Исследователи допускают, что под землёй могут находиться засыпанные плавильные печи с остатками руды и шлака. Другое возможное объяснение — залежи железной руды или магнетита, расположенные близко к поверхности.

Окончательно происхождение аномалии пока не установлено. Для проверки гипотез учёные намерены продолжить геофизические исследования и привлечь археологов и геологов. Специалисты подчёркивают, что обнаруженный участок не представляет опасности для людей и природы Байкала, хотя и способен нарушать работу обычного компаса.