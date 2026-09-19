На Земле могут скрываться сотни зон с аномально сильным магнитным полем

На Земле могут оставаться сотни неизвестных участков с аномально высокой интенсивностью магнитного поля. Точно определить их количество можно только с помощью полевых экспедиций, сообщил ТАСС младший научный сотрудник кафедры физики Земли физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Целебровский.

«Число зон, которые похожи на обнаруженные на Ольхоне, оценить сложно. По всему миру их, вероятно, сотни, но без детального исследования суши полевыми экспедициями точно оценить это количество не получится», — объяснил учёный.

Поводом для обсуждения стала находка учёных СО РАН на острове Ольхон на Байкале. В северной части острова исследователи зафиксировали высокоинтенсивную магнитную аномалию, происхождение которой пока неизвестно.

Необычная зона находится в районе Байкальской рифтовой системы. Там из-за движения и взаимодействия участков земной коры наблюдается повышенная сейсмичность. Исследователи не исключают, что магнитная аномалия может быть связана с глубинным строением Земли.

Для её изучения специалисты проводили магнитную съёмку труднодоступной территории с помощью беспилотников и наземного оборудования. Учёным ещё предстоит обработать полученные данные, определить границы необычной зоны и разобраться в причинах её возникновения.

Целебровский отметил, что подобные полевые исследования в России проводят Геофизический центр РАН, Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, Институт солнечно-земной физики СО РАН и другие научные организации.

Магнитные аномалии встречаются по всей планете. Их источники могут располагаться в земной коре, мантии и глубинных слоях Земли, существуют также аномалии антропогенного происхождения.

Некоторые такие зоны отличаются особенно высокой интенсивностью и могут превосходить по силе обычное магнитное поле планеты. Один из наиболее известных примеров — Курская магнитная аномалия. По словам специалистов, вероятность обнаружить подобные участки выше в скалистых районах, где твёрдые коренные породы подходят близко к поверхности.

Ранее Life.ru рассказывал о возможных изменениях магнитного поля Земли при смене полюсов. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отмечал, что механизм изменений земного магнитного поля остаётся предметом научного изучения.