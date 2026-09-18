Атмосфера Земли побила рекорд по водяному пару, что грозит жарой и ливнями

В августе в атмосфере планеты содержалось больше водяного пара, чем в любой другой месяц за всю историю наблюдений. Об этом сообщила европейская климатическая служба Copernicus (C3S). Рекордный показатель составил 27,35 кг на квадратный метр — это на 0,04 кг/м² больше предыдущего максимума, зафиксированного в июле 2024 года.

Климатологи называют две причины рекорда: глобальное потепление и историческое по мощности Эль-Ниньо в Тихом океане. Чем теплее атмосфера, тем больше влаги она способна удерживать — на каждый градус глобального потепления воздух вбирает примерно на 7% больше водяного пара.

Рост концентрации водяного пара повышает риск интенсивных осадков, в том числе сопровождающих циклоны, и даёт штормам дополнительную энергию: при конденсации пара в облачные капли выделяется тепло, которое способно усиливать ураганы и делать их ещё разрушительнее.

«Невозможно представить, чтобы за последние несколько тысяч лет — а может, и сто тысяч — в атмосфере было больше водяного пара, чем в этом августе», — написал климатолог Техасского университета A&M Эндрю Десслер.

Профессор Стивен Шервуд из исследовательского центра климатических изменений Университета Нового Южного Уэльса поясняет: прибавка в 0,04 кг/м² «не звучит внушительно», но когда рост становится непрерывным, последствия накапливаются. Водяной пар переносится в высокие широты и добавляет тепла в воздух — именно оттуда во многом берётся экстремальная жара в этих регионах. А высокая влажность мешает ночному охлаждению во время волн жары: людям становится всё труднее восстанавливаться после знойных дней.

Доктор Кимберли Рид из Мельбурнского университета напоминает, что август стал самым жарким месяцем как минимум за 170 лет. «Температура и водяной пар тесно связаны. Первопричина рекордов — выбросы от сжигания ископаемого топлива и Эль-Ниньо», — отмечает она. При этом водяной пар сам является парниковым газом: атмосфера нагревается ещё сильнее и вбирает ещё больше влаги — климатическая петля обратной связи замыкается и раскручивается дальше.

Для обычных людей всё это означает простую вещь: волны жары будут становиться более душными, без спасительной ночной прохлады, а дожди — всё чаще превращаться в ливни и наводнения. Учёные подчёркивают: корень проблемы — выбросы CO2 и метана, и чем быстрее мир сократит сжигание ископаемого топлива, тем раньше разорвётся этот порочный круг.

Ранее академик РАН Владимир Клименко спрогнозировал заметные изменения московского климата к концу XXI века. По словам учёного, из-за глобального потепления тёплый сезон в столице может растянуться почти на пять месяцев, а зима станет короче и мягче. При этом речь не идёт об исчезновении холодов — климат будет меняться постепенно, а привычная снежная зима может стать редкостью.