Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Подземные толчки могли ощущаться в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске с интенсивностью до трёх баллов, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 114 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 18 километров под дном Тихого океана.

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 25 октября в акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что интенсивность подземных толчков в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинска могла достигать трёх баллов. При этом обращений от жителей в экстренные службы не поступало.

Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Ранее Life.ru сообщал о землетрясении магнитудой 4,8 в Кемеровской области. Подземные толчки зафиксировали 24 октября в 39 километрах от Киселёвска. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.