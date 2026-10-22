В Петропавловске-Камчатском отменили уроки во всех школах из-за циклона

В Петропавловске-Камчатском 22 октября отменили занятия для всех школьников из-за приближения тихоокеанского циклона. Решение касается первой и второй смен, а также учреждений дополнительного образования. Об этом сообщило городское управление образования.

«Из-за неблагоприятного прогноза погоды в четверг, 22 октября, занятия в первую и вторую смены в школах города отменили для всех классов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МЧС предупредило жителей Камчатки о приближении тихоокеанского циклона с ветром до 38 метров в секунду. По данным спасателей, 22 и 23 октября сильные осадки ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Мильковском и Алеутском округах. Наиболее сильный ветер прогнозируют в Усть-Большерецком, Соболевском и Алеутском округах, где отдельные порывы могут достигать 38 метров в секунду. В Усть-Камчатском округе дождь, снег и налипание мокрого снега сохранятся в ночь на 23 октября. Непогода также затронет Карагинский район. Спасатели призвали жителей соблюдать осторожность из-за риска гололедицы и повреждения линий электропередачи.