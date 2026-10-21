На Камчатке из-за циклона закрыли турмаршруты в четырёх природных парках

На Камчатке с 21 по 24 октября включительно ограничили посещение четырёх популярных природных парков из-за приближающегося циклона. По прогнозам, он принесёт на полуостров сильные дожди и штормовой ветер. Об этом сообщается в Telegram-канале сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Временный запрет распространяется на туристические маршруты в парках «Налычево», «Южно-Камчатский», «Вилючинский» и «Быстринский». Путешественникам придётся отказаться от запланированных походов по этим направлениям как минимум до 25 октября.

Ограничения ввели в целях безопасности туристов. Сильные осадки и порывистый ветер могут существенно осложнить передвижение по горным тропам, особенно на открытых участках и склонах вулканов.

Кроме того, для посетителей уже закрыт природный парк «Ключевской». Однако в его случае ограничения связаны не с приближающейся непогодой, а с завершением туристического сезона. Парк приостановил приём гостей на зимний период.

Ранее сообщалось, что на Камчатке и у её побережья за минувшую неделю сейсмологи зафиксировали 11 заметных землетрясений. Как заявили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, два подземных толчка почувствовали жители населённых пунктов региона.