МЧС сообщило об 11 землетрясениях на Камчатке за неделю

На Камчатке и у её побережья за минувшую неделю сейсмологи зафиксировали 11 заметных землетрясений. Два подземных толчка почувствовали жители населённых пунктов региона. Об этом в понедельник сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«С 12 по 18 октября зарегистрированы 11 сейсмособытий, 2 из которых ощущались в населённых пунктах силой до двух и до 4 баллов», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо землетрясений специалисты продолжают следить за четырьмя активными вулканами Камчатки — Безымянным, Шивелучем, Ключевским и Карымским. Спасатели настоятельно советуют местным жителям и туристам не приближаться к исполинам. За прошедшую неделю Шивелуч дважды выбросил пепел. При этом в населённых пунктах Камчатки пеплопадов не наблюдали.