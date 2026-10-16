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Опубликовано 16 октября, 07:12

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до пяти баллов.

Землетрясение произошло в пятницу, 16 октября, в 6:35 мск. Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (CSEM), очаг залегал на глубине 130 километров, а эпицентр находился в районе полуострова Камчатка. Эпицентр располагался в 146 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского и в 80 километрах к северо-северо-востоку от посёлка Озерновский.

Камчатский филиал ЕГС РАН приводит другие координаты эпицентра и глубину очага — 138 километров. В службе уточнили, что землетрясение произошло на суше, в 156 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Панаме
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Панаме

Ранее Life.ru писал, что ночью 14 октября в Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Эпицентр находился в 203 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 км под морским дном. В населённых пунктах колебания не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

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Тимур Хингеев
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