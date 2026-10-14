У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки зарегистрировали сейсмологи Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 203 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 км под морским дном. По данным регионального управления МЧС России, в населённых пунктах колебания земной коры не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг подземных толчков находился на глубине около 10 километров. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 23:20 по всемирному координированному времени (UTC). В Панаме в этот момент было 18:20, а в Москве — 02:20 13 октября. Официальная информация о последствиях землетрясения не поступала.