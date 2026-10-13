«Я не позирую»: Тучная блогерша оправдалась за фото среди руин после землетрясения в Панаме

Панамская модель плюс-сайз Грейси Бон оказалась в центре скандала после публикации фотографий среди разрушенных землетрясением зданий. Пользователи соцсетей обвинили девушку в попытке привлечь внимание к себе на фоне чужой трагедии. Однако сама блогерша считает претензии несправедливыми.

Бон, на которую в соцсетях подписаны почти 12 миллионов человек, показала последствия мощных подземных толчков в родной Панаме. На снимках она стоит среди обломков зданий и повреждённых вещей. Публикацию девушка сопроводила словами о том, что материальные потери можно восполнить, а человеческая жизнь бесценна.

Но вместо ожидаемой поддержки модель столкнулась с волной негативных комментариев. Подписчики посчитали неуместным появление эффектных кадров на месте, где люди лишились жилья и имущества. Некоторые обвинили её в использовании катастрофы ради популярности.

Грейси ответила критикам, заявив, что вовсе не устраивала фотосессию. По её словам, она приехала в пострадавшие районы с пожертвованиями, а собственное присутствие в кадре должно было помочь привлечь больше внимания к бедствию.

«Я не позирую, я просто появляюсь на фото в своём посте», — объяснила блогерша. Она также утверждает, что не зарабатывает на публикациях о трагедии и хочет показать разрушения, которым, по её мнению, СМИ уделяют недостаточно внимания.

Несмотря на критику, Бон заявила, что намерена продолжать помогать пострадавшим. При этом её объяснения не прекратили споры о том, насколько уместно использовать собственные фотографии для освещения последствий стихийного бедствия.

Землетрясение произошло в Панаме 9 октября. По данным местных служб гражданской защиты, травмы получили не менее 27 человек, были повреждены сотни зданий. После основного удара стихии сейсмологи зарегистрировали серию повторных толчков.