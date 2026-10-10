Крики и разруха: Российские туристы пережили ужас в эпицентре землетрясения в Панаме

Российские туристы оказались в эпицентре пугающих событий во время мощного землетрясения в Панаме. По словам очевидцев, в квартирах с полок разлетались вещи, выбивало окна и двери, а во время повторных толчков на одну из отдыхающих обрушилась штукатурка. О пережитом россияне рассказали Telegram-каналу SHOT.

Землетрясение в Панаме. Видео © Telegram / SHOT

Особенно страшно пришлось людям, находившимся на верхних этажах зданий. Сильные колебания буквально раскачивали помещения, заставляя мебель и предметы интерьера падать на пол. Даже после основного удара стихии ситуация не успокоилась: предупреждения о новых подземных толчках продолжали поступать каждые 10–15 минут.

Магнитуда землетрясения, произошедшего 9 октября, достигла 7,7. Вслед за первым ударом специалисты зарегистрировали свыше сотни афтершоков. Некоторые из них оказались достаточно сильными, чтобы вновь напугать жителей и отдыхающих.

По последним данным, травмы получили как минимум 27 человек. Погибших не зарегистрировано. В целях безопасности власти эвакуировали около 300 местных жителей.

Разрушения затронули более 400 объектов, включая жилые здания, образовательные учреждения, гостиницы и церкви. В городе Пенономе частично обрушился трёхэтажный Hotel Dos Continentes. Под завалами оказались припаркованные рядом автомобили.

Ранее Life.ru публиковал кадры мощного землетрясения в Панаме и эвакуации людей из высотных зданий. На видеозаписях заметно, как раскачиваются многоэтажки, в офисах обваливаются элементы потолков, а вода выплёскивается из бассейнов на крышах. После первых толчков жители столицы начали массово покидать здания.