Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Панаме вечером 12 октября по местному времени. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг подземных толчков находился на глубине около 10 километров.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 23:20 по всемирному координированному времени (UTC). В Панаме в этот момент было 18:20, а в Москве — 02:20 13 октября.

Официальная информация о последствиях землетрясения пока не поступала.

Ранее, 11 октября, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Эпицентр находился в 88 км к юго-востоку от города Арава, где проживают около 40,2 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 53 км.