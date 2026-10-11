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Опубликовано 11 октября, 18:37

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обложка © ТАСС / imago stock&amp;people

Обложка © ТАСС / imago stock&people

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Подземные толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмособытие произошло в 14:07 по всемирному координированному времени (17:07 мск). Эпицентр находился в 88 километрах к юго-востоку от города Арава, где проживают около 40,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 53 километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Ранее российские туристы оказались в эпицентре пугающих событий во время мощного землетрясения в Панаме. По словам очевидцев, в квартирах с полок разлетались вещи, выбивало окна и двери, а во время повторных толчков на одну из отдыхающих обрушилась штукатурка.

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Татьяна Миссуми
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