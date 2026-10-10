Мощное землетрясение всколыхнуло Кузбасс, в домах появились трещины

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области, в районе посёлка Краснобродский. По оперативным данным, люди не пострадали, сообщил губернатор Илья Середюк.

«По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют нормально», — заявил глава региона.

В Прокопьевском округе специалисты начали обследовать жилые дома. Глава территории Наталья Шабалина контролирует проверку зданий. Власти также не зафиксировали нарушений в работе предприятий после подземных толчков.

Министр угольной промышленности региона Андрей Брижак доложил, что предприятия отрасли продолжают работать в штатном режиме. Экстренные службы следят за обстановкой, а руководителям соседних территорий поручили взять ситуацию на личный контроль.

При этом SHOT со ссылкой на жителей Киселёвска, Прокопьевска, Краснобродского, Белова и части Новокузнецка сообщил, что сильные толчки ощущались примерно в 04:00 мск. По словам очевидцев, в домах двигалась мебель и гремела посуда, а на стенах некоторых зданий появились трещины. В Гурьевском округе также начали проверять строения на возможные повреждения.

Эпицентр находился примерно в 17 км к северо-западу от Киселёвска, а глубина очага составляла около 5 км. Мониторинг обстановки продолжается. Жителей просят при возникновении вопросов или необходимости в помощи обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло у побережья Панамы. В городе Пенономе после толчков частично обрушились трёхэтажный отель, одна из башен кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя и часть здания администрации провинции Кокле. В разных районах страны началась эвакуация, а спасательные службы приступили к обследованию повреждённых сооружений. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было, после основного удара сейсмологи зарегистрировали десятки повторных толчков.