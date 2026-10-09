После сильного землетрясения в Панаме вновь зафиксировали толчок магнитудой 6,0

Повторное землетрясение магнитудой 6,0 произошло у тихоокеанского побережья Панамы. Подземный толчок зафиксировали после более сильного землетрясения в том же районе, следует из данных Института геонаук Университета Панамы.

Сейсмическое событие зарегистрировали около 13:30 по местному времени 9 октября. Очаг находился на глубине около 10 км к югу от города Тоноси. Панамские СМИ со ссылкой на институт также сообщили, что незадолго до этого, в 13:22, произошёл толчок магнитудой около 6,0–6,1, а ещё через несколько минут зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 к юго-востоку от Сантьяго-де-Верагуас.

Таким образом, после основного землетрясения в стране началась серия сильных повторных толчков. Институт геонаук продолжил фиксировать сейсмическую активность в районе полуострова Асуэро и Тоноси. Оперативные службы следили за возможными повреждениями зданий, дорог и объектов инфраструктуры.

Основной толчок произошёл в 12:56 по местному времени. Сам Институт геонаук после пересмотра оценил его магнитуду в 7,2, глубину — в 4 км, эпицентр расположил в 39 км к северо-западу от Тоноси. Другие сейсмологические службы дали отличающиеся оценки: Геологическая служба США позднее указывала магнитуду 7,7 и глубину около 10 км.

После землетрясения людей эвакуировали из ряда зданий в Панама-Сити. Толчки ощущались также в соседней Коста-Рике. Управление Панамского канала сообщило, что происшествие не нарушило работу водного пути. Первоначально информации о серьёзных разрушениях не поступало.

Первоначальная оценка землетрясения у побережья Панамы достигала магнитуды 8,0. Позднее американская система предупреждения о цунами уточнила показатель до 7,6, тогда как USGS приводила значение 7,7. После толчка потенциальную угрозу цунами объявили для побережий Панамы, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Перу, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора и Мексики. В столице Панамы проводили превентивную эвакуацию из высотных и офисных зданий.