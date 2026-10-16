В Японии отменили ложную тревогу о землетрясении магнитудой 9,9 в районе Курил

Японская система экстренного оповещения предупредила жителей страны о землетрясении магнитудой 9,9 у Курильских островов, однако впоследствии баллы исправили на 6,9, а тревогу отменили. Предварительная оценка сохранилась в выпуске Японского метеорологического управления.

Сигнал прозвучал в 12:38 по местному времени (06:38 мск). В Токио его передавали через уличные громкоговорители в разных районах города. Предупреждение охватывало обширную территорию — от Хоккайдо до центральной части Хонсю, включая столичный регион. Уведомления получили также жители северо-восточного региона Тохоку и ряда префектур на побережье Японского моря.

Позднее ведомство аннулировало предупреждение. По данным, озвученным телеканалом NHK, землетрясение произошло в районе Камчатки, а его магнитуда составила 6,9. В Японии толчки слабо ощущались лишь в районе города Хакодатэ на Хоккайдо.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. В Петропавловске-Камчатском ощущались толчки до пяти баллов. Очаг залегал на глубине 130 километров, эпицентр находился на полуострове Камчатка. Эпицентр располагался в 146 километрах юго-западнее Петропавловска-Камчатского и в 80 километрах северо-северо-восточнее посёлка Озерновский.