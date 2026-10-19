На Камчатке может проснуться вулкан Ксудач после 119 лет затишья

Древний вулкан Ксудач на Камчатке, который не извергался почти 120 лет, может вновь проявить активность. Поводом для предположений стало мощное землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 16 октября неподалёку от вулканического массива. Об этом ТАСС сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Подземные толчки зафиксировали в районе Ксудача, расположенного на юге полуострова. Учёные допускают, что сейсмическая активность может быть связана с процессами, предшествующими новому извержению.

«Землетрясение с магнитудой 6,9 произошло в районе вулкана Ксудач. В последний раз он извергался в 1907 году. Возможно, это подготовка нового извержения», — рассказали в учреждении.

Последний раз вулкан проявлял подобную активность 28 марта 1907 года. С тех пор масштабных извержений здесь не фиксировали. При этом Ксудач известен своей бурной геологической историей: в древности он неод