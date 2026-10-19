На Камчатке может проснуться вулкан Ксудач после 119 лет затишья
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Древний вулкан Ксудач на Камчатке, который не извергался почти 120 лет, может вновь проявить активность. Поводом для предположений стало мощное землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 16 октября неподалёку от вулканического массива. Об этом ТАСС сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Подземные толчки зафиксировали в районе Ксудача, расположенного на юге полуострова. Учёные допускают, что сейсмическая активность может быть связана с процессами, предшествующими новому извержению.
«Землетрясение с магнитудой 6,9 произошло в районе вулкана Ксудач. В последний раз он извергался в 1907 году. Возможно, это подготовка нового извержения», — рассказали в учреждении.
Последний раз вулкан проявлял подобную активность 28 марта 1907 года. С тех пор масштабных извержений здесь не фиксировали. При этом Ксудач известен своей бурной геологической историей: в древности он неод
Ранее на Камчатке уже наблюдали усиление вулканической активности на фоне мощных подземных толчков. После землетрясения 30 июля 2025 года началось извержение Ключевской Сопки, а учёные сообщили о пробуждении сразу нескольких вулканов полуострова. Новая волна активности продолжилась в 2026 году. Так, 17 августа Ключевской вновь начал извергаться, выбросив пепел на высоту семи километров. А 5 октября вулкан Шивелуч сформировал пепловый столб высотой около шести километров. При этом вулканолог Ольга Гирина предупредила, что точно предсказать момент следующего мощного извержения пока невозможно.
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