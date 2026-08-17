Вулкан Ключевской на Камчатке начал извержение и выбросил пепел на высоту 7 км

Новое вершинное извержение началось на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке: в кратере фонтанирует лава, над вершиной видно свечение, а пепел поднялся до 7 км. Шлейф протянулся на 10 км к северо-востоку, вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.

«Началось новое вершинное извержение, на вулкане наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана, свечение над вершиной в ночное время, повышенная фумарольная активность», — рассказали учёные.

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали термальную аномалию в кратере. От вершины также отходит интенсивный газовый шлейф.

Ключевская Сопка считается самым высоким действующим вулканом Евразии. Она имеет форму правильного конуса. Диаметр вершинного кратера составляет около 700 м. Специалисты продолжают наблюдать за активностью Ключевской Сопки.

Ранее власти Гватемалы эвакуировали 659 человек из восьми деревень после извержения вулкана Фуэго. Жителей разместили во временных убежищах. Спасатели планировали вывезти людей ещё примерно из десяти населённых пунктов. Среди эвакуированных оказались около 250 жителей деревень Эль-Порвенир и Лас-Лахитас.