Вулканолог Гирина назвала Шивелуч самым опасным исполином Камчатки

Камчатский Шивелуч вновь напомнил о своей активности — утром 5 октября вулкан выбросил столб пепла примерно на шесть километров над уровнем моря. По словам вулканолога Ольги Гириной, предсказать момент следующего мощного взрыва пока невозможно.

«Шивелуч — самый опасный и непредсказуемый вулкан Камчатки. Он может взорваться в любую минуту», — заявила РИА «Новости» ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина.

По словам специалиста, в кратере продолжают формироваться и расти лавовые купола. Учёные не могут заранее определить, где именно появится новый блок лавы и когда произойдёт очередная мощная эксплозия.

С начала 2026 года на Шивелуче периодически происходят выбросы пепла, некоторые из них поднимались на высоту 10–11 километров над уровнем моря. При этом Гирина считает, что повторения катастрофического сценария 2023 года пока ожидать не стоит.

Тогда на Старом Шивелуче разрушился огромный лавовый купол, который формировался около 20 лет. За трое суток в посёлке Ключи выпало до 58 килограммов пепла на квадратный метр, а его слой достигал 8–9 сантиметров.

Сейчас лавовый купол после апрельского извержения остаётся относительно небольшим, но продолжает расти. Как объяснила вулканолог, для его формирования необходимы каналы поступления магматического вещества — именно с этим связаны отдельные мощные взрывы, которые позволяют вулкану постепенно наращивать купол.

Очередной пепловый выброс зафиксировали камеры Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН в 10:47 по местному времени 5 октября. Шивелуч высотой 3283 метра находится на севере Камчатки, примерно в 47 километрах от посёлка Ключи.

Ранее Life.ru писал, что вулканологи предупредили об угрозе внезапного извержения исландской Катлы. Учёные связывают опасения с высокой сейсмической активностью и длительным периодом покоя вулкана, который не извергался с 1918 года. Главную угрозу в случае пробуждения представляет мощный ледниковый паводок, способный затронуть расположенную неподалёку деревню Вик.