Вулканологи предупредили об угрозе извержения вулкана Катла в Исландии

Подлёдный вулкан Катла на юге Исландии может начать извержение внезапно и вызвать паводок в прибрежной деревне Вик. Об этом РИА «Новости» рассказали специалисты Исландского университета.

«Поскольку Катла не извергался с 1918 года, и сейсмическая активность высока, предполагается, что магматическая система уже наполнена магмой, и извержение может произойти внезапно», — сказал профессор, вулканолог Халльдоур Гейрссон.

При этом учёный уточнил, что причины высокой сейсмической активности пока не до конца ясны. Признаков движения магмы в районе вулкана специалисты сейчас отмечают немного.

По словам профессора Трестура Торстейнссона, за последнюю тысячу лет Катла извергалась около 20 раз — в среднем раз в полвека. Такая периодичность позволяет предположить, что новое извержение может начаться в любое время.

Основную опасность представляет йокульлауп — мощный ледниковый паводок. Он может затронуть деревню Вик, куда туристы приезжают ради пляжей с чёрным вулканическим песком. Однако расчёты показывают, что времени для эвакуации жителей и гостей хватит, отметил Торстейнссон.

Ранее сообщалось, что на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел примерно на 11 километров над уровнем моря. Региональный филиал Геофизической службы РАН определил высоту выброса по спутниковым данным. От вулкана до посёлка Ключи около 50 километров, до Петропавловска-Камчатского — примерно 450 километров. В состав вулканического комплекса входят Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный Молодой Шивелуч.