На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 11 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту около 11 километров над уровнем моря. Об этом проинформировали в региональном филиале Геофизической службы РАН.

«По спутниковым данным высота пеплового выброса составила около 11000 м над уровнем моря», — сказано в заявлении.

Шивелуч расположен примерно в 50 километрах от посёлка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Вулкан состоит из Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного Молодого Шивелуча.

Также недавно из кратера Никанор вулканического комплекса Невадос-де-Чильян в Чили вырвался столб с высоким содержанием частиц горных пород и застывшей магмы. Выброс поднялся на 380 метров над кратером и начал рассеиваться к югу. Кадры снимали туристы прямо со склонов расположенного рядом горнолыжного курорта. Вулкан с июня находится на жёлтом уровне тревоги из-за повышенной сейсмической активности.