Геолог Рупрехт допустил катастрофу по непальскому сценарию в США

Катастрофа по сценарию бедствия в Непале может произойти на вулкане Рейнир в американском штате Вашингтон в течение ближайших ста лет. Такой сценарий допустил профессор геологии университета Невады в Рино Филипп Рупрехт в беседе с РИА «Новости».

«Абсолютно возможно, что что-то может произойти в течение 100 лет», — заявил учёный.

По словам Рупрехта, Рейнир несёт крупнейший объём ледникового льда среди вулканов континентальной части США. В условиях потепления отдельные участки массива могут потерять устойчивость и катастрофически обрушиться — такую возможность профессор назвал «вполне реальной». Данные USGS подтверждают, что ледовый покров Рейнира превосходит по объёму ледники любого другого пика в континентальной части страны.

Геологическая служба США следит за изменениями на вулкане, а в потенциально опасных районах действуют системы предупреждения и проводятся специальные учения. Однако при развитии наиболее опасного сценария времени на эвакуацию может остаться совсем немного — в отдельных местах счёт способен идти на минуты. USGS оценивает время прихода крупного лахара к жилым районам за пределами национального парка в 15–60 минут.

При этом Рупрехт подчеркнул, что предсказать момент подобного события невозможно. Оно может произойти через сто, двести или даже тысячу лет.

В качестве недавнего примера эксперт привёл катастрофу в Непале 26 августа. Там обрушение массива с участием ледника вызвало мощный поток воды, грязи и горных пород. Число погибших впоследствии превысило 1,3 тысячи человек.

Ранее ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии МГУ Владимир Сывороткин заявил, что Эльбрус и Казбек остаются спящими вулканами, но требуют постоянного наблюдения со стороны учёных, несмотря на свой спокойный внешний вид. По словам доктора геолого-минералогических наук, обе кавказские вершины проявляют геотермальную активность и выделяют газы, что указывает на продолжающиеся процессы в недрах. Отсутствие извержений не означает полного прекращения вулканической деятельности.