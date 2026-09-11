Названы вулканы России, готовые проснуться в любой момент

Эльбрус и Казбек остаются спящими вулканами, но требуют постоянного наблюдения со стороны учёных, несмотря на свой спокойный внешний вид, заявил ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии МГУ Владимир Сывороткин.

По словам доктора геолого-минералогических наук, обе кавказские вершины проявляют геотермальную активность и выделяют газы, что указывает на продолжающиеся процессы в недрах. Отсутствие извержений не означает полного прекращения вулканической деятельности.

В качестве примера специалист привёл трагедию 2002 года в Северной Осетии, когда усиление геотермальной активности Казбека стало одним из факторов схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. В результате погибли 125 человек, включая съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего и самого артиста.

Главная зона вулканической активности России находится на Камчатке, где расположены десятки действующих вулканов. Среди наиболее активных — Ключевская Сопка и Авачинская сопка, рядом с которыми проходят туристические маршруты, отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее МЧС призвало избегать приближения к четырём активным вулканам Камчатки. В частности, спасатели не рекомендуют приближаться к Шивелучу ближе 15 километров.