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Опубликовано 6 сентября, 00:56

МЧС призвало избегать приближения к четырём активным вулканам Камчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

Сразу четыре вулкана на Камчатке сохраняют активность, поэтому спасатели призвали жителей и туристов не приближаться к ним. Речь идёт о Безымянном, Шивелуче, Ключевском и Крашенинникове. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Особое внимание спасатели обращают на Шивелуч. В районе вулкана проходят популярные туристические маршруты, однако извержение там продолжается. Практически каждый день над исполином поднимаются пепловые выбросы, достигающие высоты 8 км.

«Не рекомендуется приближаться к вулкану Шивелуч ближе 15 км, также не рекомендуются восхождения на вулканы Ключевской, Безымянный и Мутновский», — говорится в прогнозе МЧС.

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Ранее в Индонезии зафиксировали новую серию извержений вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе. С вечера 4 сентября до раннего утра 5 сентября специалисты зарегистрировали около десяти выбросов.

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Артём Гапоненко
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