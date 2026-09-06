МЧС призвало избегать приближения к четырём активным вулканам Камчатки

Сразу четыре вулкана на Камчатке сохраняют активность, поэтому спасатели призвали жителей и туристов не приближаться к ним. Речь идёт о Безымянном, Шивелуче, Ключевском и Крашенинникове. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Особое внимание спасатели обращают на Шивелуч. В районе вулкана проходят популярные туристические маршруты, однако извержение там продолжается. Практически каждый день над исполином поднимаются пепловые выбросы, достигающие высоты 8 км.

«Не рекомендуется приближаться к вулкану Шивелуч ближе 15 км, также не рекомендуются восхождения на вулканы Ключевской, Безымянный и Мутновский», — говорится в прогнозе МЧС.

Ранее в Индонезии зафиксировали новую серию извержений вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе. С вечера 4 сентября до раннего утра 5 сентября специалисты зарегистрировали около десяти выбросов.