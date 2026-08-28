Кара за агрессию: Ясновидящая предрекла человечеству катастрофы хуже, чем наводнение в Непале

Наводнение в Непале и резкие погодные перемены ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова назвала признаками масштабного климатического «перехода», возникшего из-за агрессии человека. В беседе с Life.ru она предположила, что природных аномалий в ближайшее время станет больше.

Климатической нормы уже просто не существует — планета так реагирует на агрессию со стороны человечества. И, естественно, выбрасывает излишек энергии в виде аномалий, которые мы наблюдаем. Их будет всё больше и больше. <...> Можно говорить о том, что нас ждут цунами, нас ждут дальнейшие наводнения, нас ждут землетрясения, нас ждут пробуждения вулканов. Дарья Миронова Ясновидящая, экстрасенс

По прогнозу экстрасенса, привычное распределение температур между регионами также может заметно измениться. Отдельно ясновидящая выделила Сибирь. Миронова предположила, что там станет значительно теплее и влажнее, а обилие ливней может придать погоде черты, которые она сравнила с тропическим климатом. Для Центральной России, напротив, Миронова прогнозирует более прохладные периоды, однако вторую половину сентября ожидает максимально тёплой.

«Всё смещается, планета меняет свой курс. И это, конечно, влияет на всё остальное. Мы должны также понимать, что есть угроза, что течение Гольфстрим также может изменить своё направление. А это катастрофа для всей планеты», — сказала экстрасенс.

Также Миронова заявила о возможных изменениях в системе течений Атлантики и призвала уделять больше внимания климатической политике. Она заявила о необходимости создать отдельный комитет, который будет заниматься климатическими изменениями.

Поводом для рассуждений Мироновой стало разрушительное наводнение в Непале. Life.ru сообщал, что, по последним данным, число погибших в результате стихии достигло 469 человек, а спасательная операция продолжается.