Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 03:13

Первый снег засыпал склон камчатского вулкана Горелый

Вулкан Горелый. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Вулкан Горелый. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Первый снег выпал на вулкане Горелый на Камчатке в ночь на 11 сентября. Учёные считают такое явление обычным для сентября. Об этом рассказала пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

«На вулкане Горелый выпал первый снег»,сообщили специалисты.

К сообщению учёные приложили фотографию заснеженного склона вулкана. Снимок сделали 11 сентября в 9:27 утра по местному времени. Москве в этот момент было 00:27 ночи.

Первый снег на вулкане Горелый. Фото © Max / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Первый снег на вулкане Горелый. Фото © Max / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Примерно в это же время в Москве начался сильный ночной ливень.

Даже не надейтесь! Синоптик опровергла народную примету о рябине и зиме
Даже не надейтесь! Синоптик опровергла народную примету о рябине и зиме

Накануне настоящая зимняя погода пришла на восток России. В некоторых районах Магаданской области выпало столько снега, что он заметно осложнил движение. Особенно сложная ситуация сложилась на трассе «Колыма» и в курортном посёлке Талая. На кадрах с места видно большие сугробы, которые расчищают коммунальные службы, а автомобили пытаются выбраться из снежных заносов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar