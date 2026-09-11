Первый снег засыпал склон камчатского вулкана Горелый

Первый снег выпал на вулкане Горелый на Камчатке в ночь на 11 сентября. Учёные считают такое явление обычным для сентября. Об этом рассказала пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

«На вулкане Горелый выпал первый снег», — сообщили специалисты.

К сообщению учёные приложили фотографию заснеженного склона вулкана. Снимок сделали 11 сентября в 9:27 утра по местному времени. Москве в этот момент было 00:27 ночи.

Первый снег на вулкане Горелый. Фото © Max / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Примерно в это же время в Москве начался сильный ночной ливень.

Накануне настоящая зимняя погода пришла на восток России. В некоторых районах Магаданской области выпало столько снега, что он заметно осложнил движение. Особенно сложная ситуация сложилась на трассе «Колыма» и в курортном посёлке Талая. На кадрах с места видно большие сугробы, которые расчищают коммунальные службы, а автомобили пытаются выбраться из снежных заносов.