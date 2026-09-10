«Цветочки жалко»: Снегопад обрушился на Магаданскую область, объявлено штормовое предупреждение

Настоящая зима пришла на восток России. Как пишут местные СМИ, часть Магаданской области буквально замело, а особенно «досталось» трассе «Колыма» и курортному посёлку Талая. На видео — огромные сугробы, которые пытаются расчищать, и автомобили, пытающиеся вырваться из снежного плена.

Снегопад в Магаданской области. Видео © Telegram / «MAGADAN LIVE»

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Привела ли непогода к происшествиям, пока неизвестно. Однако ясно, что местные, привыкшие к северной погоде, всё равно удивляются её причудам.

«Цветочки жалко», — говорит автор видео.

Ранее снег выпал на горе Иремель в Башкирии. Обильные осадки накрыли вершину в последний день лета.