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Опубликовано 10 сентября, 12:18

«Цветочки жалко»: Снегопад обрушился на Магаданскую область, объявлено штормовое предупреждение

Снег замёл трассу «Колыма» и посёлок Талая в Магаданской области

Настоящая зима пришла на восток России. Как пишут местные СМИ, часть Магаданской области буквально замело, а особенно «досталось» трассе «Колыма» и курортному посёлку Талая. На видео — огромные сугробы, которые пытаются расчищать, и автомобили, пытающиеся вырваться из снежного плена.

Снегопад в Магаданской области. Видео © Telegram / «MAGADAN LIVE»

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Привела ли непогода к происшествиям, пока неизвестно. Однако ясно, что местные, привыкшие к северной погоде, всё равно удивляются её причудам.

«Цветочки жалко», — говорит автор видео.

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Снегопад в Магаданской области. Обложка © Telegram / «MAGADAN LIVE»

Матвей Константинов
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