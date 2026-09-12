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Опубликовано 12 сентября, 16:37

Самый активный вулкан Индонезии поднял пепел на 700 метров в небо

Обложка © ТАСС / ЕРА / SUSANTO

Обложка © ТАСС / ЕРА / SUSANTO

Вулкан Семеру на индонезийском острове Ява выбросил столб пепла высотой около 700 метров. Извержение произошло в 17:40 по местному времени, сообщает RCTI+ со ссылкой на Геологическое агентство Индонезии.

Белый и серый пепел образовал густой шлейф, который ветер понёс на северо-восток. Сведений о пострадавших или повреждениях не поступало. За шесть часов наблюдений вулканологи зарегистрировали 26 сейсмических событий, связанных с извержениями. Они продолжались от 78 до 182 секунд. Также приборы зафиксировали три эпизода выброса пепла.

Для Семеру сохраняется третий уровень опасности. Жителям и туристам запрещено приближаться к кратеру ближе чем на пять километров из-за риска разлёта раскалённых камней. Особые ограничения действуют к юго-востоку от вершины вдоль реки Бесук-Кобокан. Вулканологи предупреждают об угрозе горячих облаков и лавовых потоков на расстоянии до 17 километров.

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Татьяна Миссуми
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