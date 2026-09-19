Вулкан Невадос-де-Чильян активизировался рядом с горнолыжным курортом в Чили

Из кратера Никанор вулканического комплекса Невадос-де-Чильян в Чили вырвался столб с высоким содержанием частиц горных пород и застывшей магмы. Об этом сообщили в геологической службе Чили Sernageomin.

В Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян. Видео © X/Climagram

Выброс поднялся на 380 метров над кратером и начал рассеиваться к югу. Кадры снимали туристы прямо со склонов расположенного рядом горнолыжного курорта. Вулкан с июня находится на жёлтом уровне тревоги из-за повышенной сейсмической активности.

По оценке экстренных служб, нынешний выброс укладывается в ожидаемое при таком уровне поведение. Уровень тревоги повышать не стали — вокруг активного кратера сохраняется зона безопасности радиусом 1 км.

Ранее профессор геологии Филипп Рупрехт заявил, что на вулкане Рейнир в штате Вашингтон в ближайшие сто лет возможна катастрофа, похожая на непальскую. Из-за потепления крупнейший ледниковый покров континентальной части США может потерять устойчивость и обрушиться. USGS следит за вулканом и готовит системы предупреждения, но при худшем сценарии на эвакуацию останется всего 15–60 минут.