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Опубликовано 28 сентября, 14:35

Редкое голубое пламя зафиксировали в кратере вулкана Папандаян

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Редкое голубое пламя появилось в кратере Манук индонезийского вулкана Папандаян на острове Ява, при этом специалисты обнаружили в районе опасные концентрации вулканических газов. Об этом сообщило Агентство геологии Индонезии.

Феномен, известный как blue fire, наблюдали в районе кратера с 23 по 25 сентября. Голубое свечение возникает при взаимодействии раскалённых серосодержащих газов, выходящих через трещины, с кислородом воздуха.

Во время обследования специалисты зафиксировали концентрацию диоксида серы до 230 частей на миллион, а сероводорода — до 120 частей на миллион. В Центре вулканологии и снижения геологических рисков предупредили, что такие показатели могут представлять опасность для здоровья.

«Несмотря на снижение термальной активности, газовая обстановка вокруг места по-прежнему свидетельствует о значительном выделении вулканических газов», — говорится в сообщении ведомства.

По направлению ветра от кратера также сохранялся сильный запах серы. Туристам и местным жителям рекомендовали не приближаться к активным кратерам ближе чем на 500 метров и учитывать, что концентрация токсичных газов может внезапно увеличиться.

При этом уровень активности Папандаяна остаётся на первом, самом низком уровне. К 26 сентября голубое свечение уже не наблюдалось, однако специалисты продолжили следить за газовой обстановкой.

Подобный феномен на Папандаяне фиксировали и раньше. В феврале 2023 года и июле 2025-го голубое пламя появлялось в другом кратере. Одним из наиболее известных мест в Индонезии, где blue fire можно наблюдать регулярно, считается вулкан Иджен на востоке Явы.

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 11 км
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Ранее Life.ru рассказывал, как извержение другого индонезийского вулкана, Анак-Кракатау, сопровождалось вулканическими молниями и геомагнитными возмущениями. Пепловый шлейф тогда поднялся более чем на 15 километров и распространился над несколькими регионами страны и Индийским океаном. Серия извержений началась вечером 4 сентября, очевидцы сообщали о выбросах раскалённого материала, «лавовых фонтанах» и подземных толчках. Из-за пепла власти также были вынуждены ограничивать авиасообщение.

Больше новостей о необычных природных явлениях и процессах на Земле — в разделе «Экология» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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