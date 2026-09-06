Извержение Анак-Кракатау вызвало необычные молнии и выбросы пепла

Извержение одного из самых известных вулканов Индонезии сопровождалось редким природным явлением – над Анак-Кракатау зафиксировали вулканические молнии. Специалисты также сообщили о геомагнитных возмущениях и масштабном распространении пепла.

Извержение вулкана Анак-Кракатау. Видео © Х / mang

Как заявили в Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), датчики в районах Южного Лампунга и Серанга зарегистрировали изменения магнитного поля, которые совпали с ростом числа разрядов внутри вулканического облака.

«BMKG зафиксировало вторичные явления в виде геомагнитных возмущений и вулканических молний», – сообщил исполняющий обязанности заместителя главы ведомства по геофизике Ардхасена Сопахелувакан.

По данным специалистов, вулканические молнии возникают внутри облака пепла из-за столкновения и электризации частиц горных пород, пепла и капель воды. Внешне явление напоминает грозу, однако разряды формируются непосредственно над извергающимся вулканом.

После активности Анак-Кракатау пепловый шлейф поднялся на высоту около 50 тысяч футов – более 15 километров. Облако распространилось над несколькими регионами, включая Бантен, Лампунг, Бенгкулу, южную часть Зондского пролива и Индийский океан. Жители районов вокруг Джакарты публикуют кадры необычного явления: улицы, автомобили и здания покрылись серым налётом. Некоторые пользователи сравнили выпадение вулканического пепла со снегопадом.

Пепел от Анак-Кракатау поднялся на 15 километров после извержения. Видео © Х / hot cocoa / rkmndsfilm / pams

Серия извержений Анак-Кракатау началась вечером 4 сентября. Очевидцы сообщали о выбросах раскалённого материала, «лавовых фонтанах», грохоте и подземных толчках в нескольких провинциях Индонезии. Власти продолжают круглосуточно отслеживать ситуацию, уделяя особое внимание безопасности авиации и морского транспорта.

Ранее Life.ru писал, что извержение Анак-Кракатау привело к временному закрытию крупнейшего аэропорта Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте. Из-за вулканического пепла были отменены и перенесены десятки рейсов, включая международные направления в Сингапур, Сеул, Доху и Амстердам. Ограничения ввели после того, как специалисты обнаружили частицы пепла в воздухе возле аэропорта. Анак-Кракатау считается «потомком» знаменитого Кракатау, чьё катастрофическое извержение в 1883 году стало одним из самых разрушительных в истории и привело к масштабному цунами. Сейчас вулкан находится на третьем уровне опасности из четырёх.