Извержение Анак-Кракатау остановило работу крупнейшего аэропорта Индонезии

Крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте временно прекратил приём и отправку рейсов после распространения вулканического пепла от извержения Анак-Кракатау. Ограничения затронули десятки авиарейсов, включая международные направления.

Как сообщает CNBC Indonesia со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны, аэропорт закрыли после того, как специалисты обнаружили частицы вулканического пепла в воздухе рядом с воздушной гаванью.

Ограничения начали действовать в 01:30 по местному времени 6 сентября (21:30 мск 5 сентября). Изначально закрытие планировали завершить через несколько часов, однако позже его продлили до 09:30 утра. Из-за сложившейся ситуации были отменены 16 международных рейсов, ещё несколько задержали или перенесли. Под ограничения попали направления в Сингапур, Гонконг, Сидней, Сеул, Доху, Амстердам и Куала-Лумпур. На внутренних линиях также произошли изменения в расписании.

Причиной перебоев стала активность вулкана Анак-Кракатау, который расположен в Зондском проливе. Сейчас исполин находится на третьем уровне опасности из четырёх. Власти Индонезии ограничили доступ к району вулкана и призвали жителей соблюдать официальные рекомендации.

Ранее Life.ru писал, что Анак-Кракатау вновь начал извергаться спустя годы после одного из самых разрушительных событий в истории вулкана. «Сын Кракатау» появился в кальдере после катастрофического извержения 1883 года, которое вызвало мощнейшее цунами и привело к гибели десятков тысяч человек. В 2018 году новое обрушение части исполина также стало причиной цунами в Зондском проливе, жертвами которого стали сотни людей.