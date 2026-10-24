В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр располагался в 39 километрах от Киселёвска, а очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки были зафиксированы в 5:24 по местному времени (1:24 мск).

«Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири в Кемеровской области России», — говорится в сообщении EMSC.

При этом сейсмологи пока не располагают данными о том, к каким последствиям привели подземные толчки. Информации о разрушениях, пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало — специалисты продолжают анализировать ситуацию и следить за возможными афтершоками.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке сейсмологи за неделю насчитали 11 землетрясений, два из которых жители региона ощутили силой до двух и до четырёх баллов. Параллельно специалисты не сводят глаз с четырёх активных вулканов — Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Карымского, — и советуют туристам и местным жителям держаться от них подальше.