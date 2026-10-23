Число пострадавших при мощном землетрясении в Тибете выросло до 76 человек

Число пострадавших при мощном землетрясении в Тибетском автономном районе Китая увеличилось до 76 человек, ещё 16 погибли. Обновлённые данные о последствиях стихийного бедствия приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).

Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям. По уточнённой информации местных властей, обрушения и повреждения затронули 339 домовладений. В пострадавших населённых пунктах продолжается оценка ущерба.

Для ликвидации последствий землетрясения в зону бедствия направили более пяти тысяч человек. Спасатели разбирают завалы, обследуют повреждённые здания и оказывают помощь местным жителям.