Число пострадавших при мощном землетрясении в Тибете выросло до 76 человек
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Число пострадавших при мощном землетрясении в Тибетском автономном районе Китая увеличилось до 76 человек, ещё 16 погибли. Обновлённые данные о последствиях стихийного бедствия приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).
Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям. По уточнённой информации местных властей, обрушения и повреждения затронули 339 домовладений. В пострадавших населённых пунктах продолжается оценка ущерба.
Для ликвидации последствий землетрясения в зону бедствия направили более пяти тысяч человек. Спасатели разбирают завалы, обследуют повреждённые здания и оказывают помощь местным жителям.
Напомним, накануне мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе Китая. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков находился примерно в 200 километрах к северо-востоку от округа Нагчу, а очаг залегал на глубине 35 километров. Вблизи эпицентра расположен населённый пункт с населением около 30 тысяч человек.