Посольство РФ: Россиян среди пострадавших при землетрясении в Тибете нет
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Граждан России среди пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе Китая пока не обнаружено. Сведения об отсутствии пострадавших соотечественников поступили от местных властей. Об этом сообщили в российском посольстве в КНР.
По информации региональной Канцелярии иностранных дел, сообщений о травмированных иностранных гражданах также не поступало. Сотрудники российской дипмиссии продолжают отслеживать развитие ситуации и уточнять последствия стихийного бедствия.
Сильные подземные толчки магнитудой около 7 произошли вечером 22 октября. Землетрясение затронуло горные районы Тибета, вызвав разрушения жилых построек. В пострадавших населённых пунктах продолжаются спасательные операции.
Ранее Life.ru сообщал о 46 пострадавших и 16 погибших в результате землетрясения. По утренним данным, 11 раненых находились в тяжёлом состоянии. Позднее число пострадавших увеличилось до 65 человек, тогда как количество погибших осталось прежним. Китайские службы продолжают оценивать масштаб разрушений и оказывать помощь населению.