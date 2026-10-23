Посольство РФ: Россиян среди пострадавших при землетрясении в Тибете нет

Граждан России среди пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе Китая пока не обнаружено. Сведения об отсутствии пострадавших соотечественников поступили от местных властей. Об этом сообщили в российском посольстве в КНР.

По информации региональной Канцелярии иностранных дел, сообщений о травмированных иностранных гражданах также не поступало. Сотрудники российской дипмиссии продолжают отслеживать развитие ситуации и уточнять последствия стихийного бедствия.

Сильные подземные толчки магнитудой около 7 произошли вечером 22 октября. Землетрясение затронуло горные районы Тибета, вызвав разрушения жилых построек. В пострадавших населённых пунктах продолжаются спасательные операции.