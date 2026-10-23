Число пострадавших при землетрясении в Тибете достигло 46 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая увеличилось до 46 человек. Ещё 16 человек погибли, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.

По уточнённым данным на утро 23 октября, 11 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё 35 получили лёгкие травмы.

Подземные толчки также привели к разрушению и повреждению жилых домов в 339 домохозяйствах. Кроме того, пострадали 20 помещений для содержания скота.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий землетрясения.