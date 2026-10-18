Число жертв наводнения в Стамбуле выросло — в заливе Золотой Рог нашли тело иностранца

В Стамбуле число погибших в результате разрушительных наводнений выросло до 6 человек. В заливе Золотой Рог спасатели обнаружили тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, который числился пропавшим без вести после сильнейших ливней. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

30-летний мужчина исчез 14 октября в районе Аязага на севере города, где из-за мощных осадков вышла из берегов река. По словам его знакомых, связь с ним оборвалась вечером в день наводнения.

Тело погибшего обнаружили во время поисковой операции в заливе Золотой Рог. По данным агентства Anadolu, спасатели продолжают поиски ещё двух человек, пропавших после разгула стихии.

Мощные ливни обрушились на Стамбул 14 октября. В отдельных районах выпало более 270 миллиметров осадков, что стало одним из самых высоких показателей за последние десятилетия.

Потоки воды затопили жилые кварталы, магазины, дороги и подземные переходы. Машины оказались заблокированы на улицах, общественный транспорт работал с перебоями, а некоторые авиарейсы пришлось перенаправить в другие аэропорты. Ранее Life.ru сообщал о первых жертвах разрушительного наводнения в Стамбуле. Среди погибших оказался 14-летний подросток, которого ударило током после того, как он наступил в лужу.