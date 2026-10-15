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Опубликовано 15 октября, 13:56

Появилось видео последствий сильнейшего за 40 лет ливня в Стамбуле

В Сети появились кадры последствий сильнейшего за последние 40 лет ливня в Стамбуле, превратившего улицы турецкого мегаполиса в бурные реки. Автомобили уходят под воду, общественный транспорт оказывается в ловушке, а людям приходится спасаться от стремительных потоков.

Видео © Х/darkwebhaber/ahturgut/orskyai/muhendisyenn/bpthaber/Teknosove100/filizakgun35/

На распространяющихся в соцсетях записях видно, как вода затапливает дороги, сносит припаркованные машины и проникает в салоны транспорта. В одном из районов пассажирам автобуса пришлось выбираться через аварийный люк на крышу, поскольку салон начал заполняться водой. Другие жители пробираются через затопленные улицы, местами практически вплавь.

Не пощадила стихия и жилые кварталы. Потоки обрушиваются с крыш зданий, хлещут через окна и заливают помещения. На опубликованных кадрах видны затопленные дома, повреждённые автомобили и улицы, по которым вместо транспорта несутся бурные потоки.

По данным турецких метеорологов, в отдельных районах Стамбула выпало почти 194 миллиметра осадков. Подобные показатели в последний раз фиксировали в 1985 году. Особенно сильно пострадали северные районы города, где мощные дожди вызвали масштабные подтопления.

Стамбул захлебнулся в ливнях: Потоки воды смывают людей, а машины застревают на улицах
Стамбул захлебнулся в ливнях: Потоки воды смывают людей, а машины застревают на улицах

В результате непогоды погибли два человека. Среди жертв оказался 14-летний подросток, получивший удар током после попадания в воду. Из-за опасной ситуации власти отменили занятия в школах и призвали жителей отказаться от необязательных поездок.

Life.ru сообщал о более чем 1,2 тысячи подтоплений и 15 оползнях, вызванных рекордными осадками. Экстренные службы получили свыше 2,5 тысячи обращений, а к ликвидации последствий стихии привлекли более восьми тысяч специалистов и две тысячи единиц техники.

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Обложка © Х/darkwebhaber/bpthaber

Николь Вербер
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