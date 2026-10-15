В Стамбуле 14-летний подросток погиб от удара током, наступив в лужу

В Стамбуле 14-летний подросток погиб от удара электрическим током, наступив в лужу во время сильного ливня. О трагедии сообщает турецкое агентство DHA.

Инцидент произошёл в районе Фатих, неподалёку от парка Чукурбостан в квартале Балат. Подросток потерял сознание после поражения током и был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Губернаторство Стамбула подтвердило гибель ребёнка и объявило о начале расследования. Муниципалитет Фатиха сообщил, что на месте происшествия не проводились дорожные или инфраструктурные работы. Причину появления электрического напряжения в воде предстоит установить.

Трагедия произошла на фоне мощнейших ливней, которые обрушились на мегаполис 13 октября. По данным телеканала TRT Haber, за среду власти получили 2518 обращений, связанных с непогодой. Зарегистрированы 1277 случаев подтопления, 15 оползней и десятки сообщений о людях, оказавшихся в ловушке из-за воды.

Сильнее всего осадки затронули район Бейкоз — Омерли, где выпало почти 194 литра воды на квадратный метр. Потоки затопили жилые дома, магазины, дороги и подземные переходы. На устранение последствий стихии направили около восьми тысяч специалистов и двух тысяч единиц техники.

Из-за непогоды власти отменили очные занятия во всех школах города на четверг, 15 октября. Кроме того, с вечера среды в Стамбуле запретили движение мотоциклов до особого распоряжения. Часть государственных служащих получила административный выходной.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении женщины, которую мощный поток воды сбил с ног и понёс по улице Стамбула. Инцидент произошёл в районе Эсенюрт. Очевидцы бросились на помощь пострадавшей и сумели вытащить её из воды, произошедшее попало на видео.