В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в Тибетском автономном районе на западе Китая. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 200 километрах к северо-востоку от округа Нагчу. Согласно приведённым данным, численность населения расположенного поблизости населённого пункта составляет около 30 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Тибет расположен в сейсмически активном районе, где регулярно происходят сильные подземные толчки. В регионе уже фиксировали разрушительные землетрясения, сопровождавшиеся человеческими жертвами.

Ранее Life.ru рассказывал о мощном землетрясении в Тибете в январе 2025 года, после которого число погибших достигло 95 человек, а пострадавших — 130. Тогда стихия обрушилась на уезд Тингри в городском округе Шигадзе, неподалёку от границы с Непалом.