Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали утром 21 октября в Тихом океане неподалёку от Курильских островов. Подземные толчки не ощущались в населённых пунктах, угрозу цунами не объявляли. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Эпицентр находился в 76 километрах к юго-востоку от необитаемого острова Симушир. Очаг землетрясения залегал на глубине 76 километров под морским дном.