Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у Курильских островов
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Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали утром 21 октября в Тихом океане неподалёку от Курильских островов. Подземные толчки не ощущались в населённых пунктах, угрозу цунами не объявляли. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
Эпицентр находился в 76 километрах к юго-востоку от необитаемого острова Симушир. Очаг землетрясения залегал на глубине 76 километров под морским дном.
Ранее Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что на Камчатке и у её побережья за минувшую неделю сейсмологи зафиксировали 11 заметных землетрясений. Два подземных толчка почувствовали жители населённых пунктов региона. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.