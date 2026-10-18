В Чёрном море у берегов Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0

В Чёрном море примерно в 18 километрах от побережья Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

Подземный толчок зарегистрировали в субботу, 17 октября, в 09:57 по московскому времени. Эпицентр находился в акватории Чёрного моря неподалёку от южного берега Крыма.

По словам специалиста, сообщений от жителей полуострова о том, что они ощутили землетрясение, в оперативные службы и МЧС не поступало.